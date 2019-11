FOTOD | Aasta parimaks taimekasvatajaks kuulutati Kanepi aiandi juht Margus Vahtramäe

Tänavusel lõikuspeol anti välja EPKK auliikme nimetus, Jakobsoni-aumärgid ja tunnustused parimale taimekasvatajale, maaerialade õpetajale ning õpilastele.

Parim taimekasvataja sai Tauno Kangro skulptuuri „Naeri tõmbamine“ Foto: Lii Sammler

Parimaks taimekasvatajaks tunnistas Maaelu Edendamise Sihtasutus Kanepi aiandi noore särasilmse juhi Margus Vahtramäe, mis tõi kaasa nii Kanepi kui aiandussektori rahva rõõmuhõisked.

Maaelu Edendamise Sihtasutus annab aunimetust välja kuuendat aastat. Võitja väljaselgitamisel võeti arvesse tootmisnäitajaid, rakendatud agrotehnilisi võtteid, keskkonna- ja loodussõbralikkust taimekasvatamisel, heakorda tootmisüksuses, ettevõtte arengut ja innovaatilisust, jätkusuutlikkust, taimekasvatuse propageerimist ning koostööd kogukonnaga.

Lisaks Margus Vahtramäele olid parima taimekasvataja aunimetuse kandidaadid Jane Rämson (Grüne Fee Eesti AS), Elmar Zimmer (Seedri Puukool OÜ) ja Gustav Põldmaa (K ja G Saarelt OÜ).

Parim õppejõud Marko Kass. Foto: Lii Sammler

Tänati ka parimat maamajandusõpetajat - maaülikooli noort ja aktiivset loomakasvatusõppejõudu Marko Kassi. Kass sai tavakohaselt õpetaja Lauri kuju ja kauni lillebuketi. Tänusõnades võrdles ta oma tööd põllumehe omaga, tõdedes, et tema tööpäevad on sageli sama pikad. "Teie ülesanne on kasvatada vilja ja loomi, minu ülesanne kasvatada teile tublisid ja tarku töölisi," ütles Kass.

Tänati ka parimat maamajanduseriala tudengit, kelleks on Johanna Piibor, ning õpilast Robin Randaru. Mõlemale oli MES välja pannud stipendiumi.

Parim õpilane Robin Randaru. Foto: Lii Sammler

EPKK valib väärikaimad meie põllumeeste seast oma auliikmeteks. Tänavu pälvis selle tunnustuse Tartu Agro juht Aavo Mölder.