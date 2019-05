FOTOD | Aasta põllumees puhus Rutikvere meiereile uue elu sisse

„Paljud on küsinud, et kas me hakkame nüüd Rutikveres piima töötlema,“ teatab muiates Lembit Paal. Ja rõhutab kohe, et mingit piimatöötlemist siin ei tule, sest tegemist on kõige ehedama muuseumiga.

„Me tegime sellise muusemi, kuhu sisse astudes satudki 1930. aastatesse ja kogu see interjöör, meirei plaaniline lahendus ning seadmed on ka 1930. aastatest,“ rääkis Paal.

Samas on kogu sisustus nii detailitäpselt või- ja lõssitootmiseks rekonstureeritud, et võiks kasvõi kohe piima mannerguga vastu võtta ja võitegu käima panna.

Põltsamaa vallas Kütimäe külas otse kolme tee ristile 90 aastat tagasi ehitatud meireihoone oli aastaid ajahambast puretud ja riivas möödasõitjate pilku. Nüüd ei tunne enam kunagist meiereid ega külakeskust äragi: uhke paekivihoone on saanud korraliku katuse, renoveeritud on siseruumid ja kogu sisustus on ajaloohõnguline, ei ühtki kaasagset piimatöötlemise seadet.

Meierei ümbrus on hoolikalt puhastatud, rajatud lisateed ja parkimisalad. Suurtelt teadetahvlitelt on kogu Kütimäe küla lühiajalugu nii sõnas kui pildis kõigile huvilistele näha ja lugeda.

Laguneva Rutikvere meierei omandas Lembit Paal läbi Paalakalda osaühingu juba kümmekond aastat tagasi. Samas eelmisel aastal Rutikvere valla külade päeval, kui kokku oli tulnud üle paarisaja inimese, sai Paal oma sõnul tõelise impulsi vana ja väärika hoone kordategemiseks.

Küsimuse peale, kas Paalil on suguvõsa juured Kütimäel, vastas mees eitavalt: „Ei, ma ei ole Rutikverest pärit, aga ma olen elanud siinkandis üle 30 aasta. Me ei soovi, et meid ümbritsev keskkond oleks räämas ja lagastatud.“