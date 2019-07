FOTOD | Algas viljakoristus! Taliodra saak on paljulubav

Juuli alguse-keskpaiga vihmased ja jahedad ilmad olid päris hirmutavad, eriti just tuulised ilmad, mis põlde päris paljudes kohtades pisut sasisid ja ka maha lükkasid. Õnneks on praeguseks taas saabunud ilmad, mille üle rõõmustavad nii rannas lesijad kui ka põllumehed. Et nii jätkuks!

Taliodra koristus sai suurema hoo sisse alates 15.juulist Foto: Agronoom.ee

Möödunud nädal on möödunud peamiselt taliodra koristuse rütmis – esimesed kombainid taliodra põldudele jõudsid Saaremaal, järgnes Kagu-Eesti ning sealt edasi juba Lõuna- ja Kesk-Eesti. Tänaseks on tasapisi algust tehtud juba mujalgi. Loogiline järjestus, sest saarlased on sel aastal hädas olnud kuivusega, mis kahjuks kohati ka liiga kiiret valmimist kaasa on toonud ning tavapärane ongi, et lõunapoolne Eesti on kasvuaegade ja koristamistega põhjapoolsest ca nädal-kaks ees.

Taliodra koristuse algus Lääne-Virumaal, pilt 18.juuli 2019 Foto: Agronoom.ee

Mida siis räägitakse ja kommenteeritakse? Koristusniiskused on väga head olnud, peamiselt vahemikus 15-20%. Saaginumbrid on enamasti olnud vahemikus 5-9 tonni hektarilt (arvestatult kuiv saak). On muidugi ka põlde, kus mullastik palju mängib ja saagid kõikuvad ja kehvemad on. Kombainide andurid on koristuse ajal näidanud muidugi ka üle 10 t/ha saaginumbreid, kuid eks päris tõe saab alles kuivatis teada. Kombaininäit on siiski vaataja silmades kinni.

Taliodra koristus Lääne-Virumaal, pilt 18.juuli 2019 Foto: Agronoom.ee

Siiski kindel on see, et sel aastal kuivas kaalus üle 10 tonniste hektarisaakidega taliodra põldusid Eestimaal leidub. Peagi on see selge.

Taliodra koristus Põlvamaal, niiskus 16,5%, pilt 16.juuli 2019 Foto: Agronoom.ee

Mõtteid otse põldudelt:

“Põllu põhiosa saab olema vahva – selline 8 tuuri, ma loodan. Aga kalibreerime kaalud ja andurid ära ja siis julgeb rääkida!”

“Esimesed põllud olevat 6 tonni ümber olnud, viimased vist kehvemad. Põllud, kuhu pole väga panustanud ka.”