FOTOD | Kombainid on põldudel ning viljakoristus käib täie hooga

Saaremaal on saaginumbrid olnud kahjuks pisut madalamad, umbes 5 tonni ümber, kuid kvaliteedinäitajad jällegi I klassi toidunisu väärilised. Kuumus ja kuivus on saarlastelt sel aastal nii mõnegi tonni kaasa võtnud. Samas jällegi joonistub võrdluses selgelt välja, et lisatonn saaki tähendab koheselt ka kogusaagi kehvemaid kvaliteedinäitajaid. Saba kinni, nokk lahti…

Siin-seal on alustatud talirapsi koristust. Foto: Agronoom.ee

Siiski on nüüd väga-väga huvitav oodata, mis ühel hetkel keskvalmivate ja hiliste talinisude saaginumbrid hakkavad tulema, kui varasemad sordid juba praegu nii korralikke numbreid näitavad.

Ka mahe-talinisu ei näita mitte üldse kehva tulemust. `Edvins`, mis on mahekasvatuseks väga sobilik talinisu sort, on andnud mahedas hektarisaaki 3-5 tonni vahemikku.

Mahe ja muhe `Edvins` Viljandimaal. 27. juuli 2019. Foto: Agronoom.ee

Rüpsi ja talirapsi on põllult koristatud pea olematu niiskusega, ca 8-10 %. Samas on ka neid, kes põldu sisse sõites 100 meetri pärast tagasi pöörduvad ja asja katki jätavad. Massi on päris palju, eriti talirapsil, seega alumised kõdrad ning eriti rapsivarred on kohati veel päris rohelised ja nätsked.

Rekordsaake rüpsi- ja talirapsipõldudelt siiani veel koristatud pole – rüpsil on saak olnud vahemikus 2-2,5 t/ha ja talirapsil 3,5 t/ha kanti. Õlisus on olnud seni 42-45 %. Talirapsipõlde on aga väga palju veel koristamata, seega ootusärevus püsib.

Suvioder `Aukusti` koristus Lääne-Virumaal. 26.juuli 2019. Foto: Agronoom.ee

Hetkel on küll ilm olnud koristuseks lausa liiga hea, et olla tõsi ning selline ärevus ja hirm on sees, kas ja kuidas edasine tulema hakkab. Jahedamaks küll lubab, aga loodetavasti mitte vihmasemaks. Tundub, et nüüd peale kuumarekordeid on saak põllul järjest nii küpseks saamas, et koristuse kõrgpunkt on saabunud või saabumas ning kõik kombainid on täisjõududega põldudele jõudmas.

Sisetunne ütleb, et nüüd tuleb “täie rauaga” võtta, mitte ootama jääda, et äkki mõne niiskuseprotsendi päike ja tuul põllul veel ära kuivataks. Mis käes, see käes ja see on kõige olulisem. August on tulemas ja me ei tea, mis temal veel plaanis on.

Varase odra koristus Järvamaal. 25.juuli 2019. Foto: Agronoom.ee

Allikas: Agronoom.ee