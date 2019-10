FOTOD: Künnivõistlustel olid teistest üle vanameistrid

Meistrite klassis oli pöördatradel kolm võistlejat, lisaks Jürile veel Indrek Mägi Olustvere ametikoolist ning mitmekordne Võrumaa künnimeister Mart Raudsep. Selliseks kujunes ka lõppjärjestus.

Tavaatradel olid vanadest künnihuntidest kohal Raido Kunila ja Kaspar Järvala. Neile pakkusid konkurentsi kaks tugevat noorkündjat, Mark-Hubert Heil ja Keit Uusen samuti Olustverest. Kuigi Markil läks algus väga hästi ja kohtunik Taavi Võsagi arvas, et noor künnimees teeb vanadele ära, pidi ta lõpuks leppima siiski kolmanda kohaga.

Noored ja vipid vahelduvad

Esimesel päeval künti tavakohaselt kõrt, teisel sööti. Asjatundjate väitel on söödikünd raskem ja seal panid kogenumad mehed oma ülekaalu maksma. Keit Uusen oli lõpparvestuses neljas.

Noorteklass on see, kuhu vaatavad kõikide künnihuviliste silmad, sest vanameistritele oleks hädasti vaja järelekasvu. Tänavu võidutses noortest Järvamaa kutsehariduskeskuse poiss Ralf Menne, talle järgnes Olustvere noormees Joonas Valk. Teenitult pälvis kolmanda koha võistluste pesamuna Andres Tamm, kes 15-aastasena esindas tehnikafirmat Specagra ja võistles Zetori traktoriga.

Kui varem on võistlustel olnud ka nn vabaklass, kus osalevad harrastajad igaüks oma adraga, siis tänavu seda polnud. Küll toimus tavakohane VIP-künd, kus parim oli telemees Märt Treier.

Eestil on oma künnimamma

Alates tänavusest aastast on Eestis ka ametlikult oma künnimamma. Nimelt on Eesti parima kündja Jüri Lai abikaasa Piret alati kõikidel künnivõistlustel mehega kaasas, olgu Eestis või välismaal. Küll aitab ta künniplatsi põhust puhastada, küll paneb tikke, mida jälgida, et künd sirge tuleks jne.