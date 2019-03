FOTOD | Likvideeritava kanala 2000 tasuta kana rabati ära paari tunniga

Kui mees pani kolmapäeval internetti kuulutuse, et jagab laiali kaks tuhat kana, hakkasid kõned kohe tulema. Kanajagamine oli plaanitud reede hommikul kella üheksaks, aga huviliste autoderodu oli kanala juures juba varem.

Need kanasoovijad, kes jõuavad kanala juurde keskpäevaks, on juba hiljaks jäänud. Peremehe telefon on endiselt punane, aga helistaja kuuleb, et paarkümmend kana vast veel saaks, aga kaugelt pole mõtet sõitma hakata.

“Meil oli kaks teed, kas viia kanad kombinaati või ära jagada. See euroke, mis kana pealt oleks vast saanud, pole mingi raha. Oli vaja nad välja saada, et hoone tühjaks teha,” räägib Imera Kaubandus OÜ juhatuse liige Illar Annuk, kelle äri ei läinud käima nii, nagu oleks lootnud.