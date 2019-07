FOTOD | Maaeluminister ja ametnikud rabasid Balti jaama turul müüjaid äkilise reidiga

Täna enne kella üheksat kogunesid Tallinna Balti jaama turu aia ümber kaameramehed, sihikuga turu poole, otsekui äkkrünnakule minnes. Kui kell üheksa turg avati, oli rahvast veel vähe ja turumüüjad rahulikud.

Kui aga maaeluminister Mart Järvik koos saatjaskonnaga turule sisenes, kadusid lettidelt nii mõnedki sildid, et müüakse Eesti maasikaid. Turumüüjad laiutasid lihtsalt käsi, et pole veel jõudnud silte üles panna.

„Mina tulen vaatama, kuidas inspektorid turge kontrollivad. Me paneme asjad kontrolli alla. Sellele tuleb üsna selge lõpp, et käiakse mujalt sissetoodud maasikat Eesti maasika nime all müümas,” teatas minister Järvik, lisades, et tihedamalt hakatakse kontrollreide tegema üle Eesti, mitte ainult pealinna turgudel.

Ja kui ikka Eesti maasika sildi all marju müüakse, on müüjal kohustus saatedokumentide abil tõestada, et maasikas on ikka kodumaine. Vastasel korral koostatakse protokoll ja müüjale kaasnevad sanktsioonid.

Kontrollreid Balti jaama turul Foto: Sven Arbet

Minister suundus otse Joosepi talu leti juurde, müügil oli Ahjal kasvatatud Põlvamaa maasikas ’Polka’, hinnaga 4.50 kilo, samuti maasikasort ’Sonsation’ 6 eurot kilogrammi eest. Müüja Madli Tramm teatas, et on taluperemehe Hillar Lillo sugulane ja maasikad tulevad otse talust. Kõrval kommenteerisid kogenud põllumajandusameti inspektorid, et tegu on esmatootjaga. Mis tavainimesele tähendab, et kaup on aus – otse Eestimaa maasikapõllult.

Järgmiste lettide juures aga pidid müüjad ministrile oma saatedokumente näitama, et kauba päritolu tõestada. VTA ja põllumajandusameti kogenud inspektorid teadsid juba enamikku turumüüjaid ja värske aiavilja vahendajaid, osadega oli probleeme olnud varemgi.