FOTOD | Rekordiline viljasaak tõi Muuga sadamasse esimest korda kolm suurt viljalaeva

„Ajalooline on nii kogus, mis Eestist sellel aastal eksporditakse, kui ka see, et kolm laeva on korraga laadimisel,” ütleb Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas, kelle hinnangul eksporditakse tänavust viljasaaki ligi ühe miljoni tonni jagu.

„Kogustest arusaamiseks võib lihtsustatult öelda, et ühe laeva maht võrdub enam kui 2 500 reka koormaga. Kui kõik need autod rivisse panna, jõuaks järjekord sadamast Harju Koseni,” selgitab Ameerikas, kelle sõnul läheb igale laevale 10 kuni 15 miljoni euro väärtuses vilja.

„Kui nüüd veel kolm laeva korraga kokku panna, siis kujutage ette seda vilja mahtu! Oluline kogus Eesti ekspordile,” ütleb mees.

Laevade ööpäevane vajadus pakub väljakutset eelkõige Baltic Agro logistikatiimile, kelle ülesandeks on täita kolmest laevast kaks.

Viljalaev Muuga PK Terminalis 23. oktoobril. Foto: Baltic Agro

„175 viljaveokiga tuuakse vili üle Eesti sadamatesse. Ühe viljaveoauto koorem on umbes 25 tonni. Mahalaadimise sujuvamaks muutmiseks, näiteks takistused vihma tõttu, teeme koostööd terminalidega ja vili laaditakse autodelt terminali vaheladudesse,” selgitab Baltic Agro viljaäri juht Timo Sildvee. „Tänu Eesti sadamate heale teenindusele ja logistikale saavad laevad kiiresti laaditud ja teele saadetud.”

Neljapäeval laadis Baltic Agro Saudi Araabiasse minevale laevale 61 000 tonni toidunisu ning koostöös Avena Nordic Grainiga laaditi Hispaaniasse suunduvale laevale 35 000 tonni söödanisu ja 25 000 tonni söödarukist. Kolmandat viljalaeva laevatab maailma suurim toorainekaupleja Glencore, kes võtab peale 66 000 tonni söödaotra ning suundub samuti Saudi Araabiasse.