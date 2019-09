FOTOD | Taimekasvatuse instituut sai esimese uue hoone 35 aasta jooksul

1,9 miljonit maksnud keskuses on tööruumid, laborid ning katsepõldude vilja jaoks vajalikud töötlemisruumid – vastuvõtt, kuivati ja ladu. Vili tuleb kuivatisse, vastuvõturuumis toimub vilja esmane töötlemine – puhastamine ja sorteerimine ning siis lähevad terad lattu.

Laost saab neid tuua edasiseks uurimiseks laboritesse ja teistesse tööruumidesse, et teha kindlaks taime tervis, saagikus (terade arv pähikus) jmt omadused.

Üks ETKI edukam sordilooja, odra aretaja Ülle Tamm rääkis, et varem toimus suur osa sellest tööst praktiliselt kütteta ruumis, kus polnud mingeid töötingimusi.

Lisaks uuele hoonele sai ETKI selle projektiga ka kolm uut masinat, mis vähendab oluliselt käsitsitööd ning annab parema tulemuse.

Eesti oma sojasordi 'Laulema' ja kaunviljade aretaja Lea Narits ütles, et kuigi tegemist on teraviljade sordiaretuskeskusega, on seal tööruumid ka kaunvilja aretajatele. Üks tema praegusi tegevusi ongi uue sojasordi aretamine, mis oleks sama varase valmimisajaga kui ’Laulema’, kuid saagikam.

„Ütleme nii, et uue sojasordi aretus on poole peal. Et uus sort välja töötada, selleks kulub miinimum kümme aastat,” sõnas Narits.

ETKI diretor Andre Veskioja ütles, et Eestis on vaja tingimusi uute meie kliimasse sobivate sortide aretamiseks ja selles majas need ka on.