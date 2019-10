FOTOD | Tartus toimub Maamessi väiksem vend, põllumajanduse aastanäitus

Avamine oli pidulik ja mitmeid kordi meenutati ajalugu: nimelt peeti Tartus esimene suurem põllumajandusnäitus aastal 1898. Ka ERMi direktor Alar Karis rõhutas, et näitus on õiges kohas.

Suurem ja väiksem hall ning õuealad masinate jaoks mahutavad kokku 121 eksponenti, kes kõik suuremal või vähemal määral põllumajandusega seotud.

Juhtivatest masinafirmadest on kohal Konesko, Dotnuva Baltic, Tatoli, Baltic Agro Machinery, A.Tammel jmt. Loomakasvatusfirmadest Dimedium, DeLaval, Teknest jne.

Kui sisepinnad on tihedasti täis, siis õuealal on ruumi veel, nii et kui messil edu on, siis järgmisel korral saab siia ka rohkem tehnikat mahutada.