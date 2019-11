FOTOD | Viljelusvõistlusel topeltvõidu Räpinasse viinud Argo Must: imestan, miks ei tulnud tänavu 14 tonni saaki

Mitmevõistlejale kohaselt on Argo Must tugev igal alal, olles viljelusvõistluste ajaloos parimate sekka jõudnud nii kaera, taliodra, talinisu kui talirapsiga. Samuti on tema põldudel enamasti olnud head tulukuse ja kvaliteedi näitajad. Tänavu tegi ta ilma taliodra ja talinisuga.

Nisu 'Julie' saak oli tal 11,1 tonni hektarilt, tulukus 720 eurot hektari kohta, ka kvaliteedinäitajad olid head. Odra SU 'Ellen' saak oli 9,7 t/ha ja tulukus 445 eurot hektari kohta.

“Ma ei osale võidu pärast. Püüan põldudel kõike õigeaegselt teha ja oma saagi kvaliteetselt kätte saada ning seejuures on eelkõige enesega rahulolu oluline,” sõnab Must. “Valisin `Elleni` teiste odrasortide seast võistlusele seepärast, et ta on kevadise võrsumisega ja kuna sügisel väga aktiivne pole, siis õigeaegne külviaja planeerimne ja külvinorm vähendab ka ülekasvamisohtu,” põhjendab Must.

Musta sõnul tegid nad kõikidel odra- ja nisupõldudel kõike samamoodi nagu võistluse kahel põllulgi. Ei midagi üleliia, küll aga kõik hädavajalik ja seda õigel ajal. “Imestan pigem seda, miks ei tulnud tänavu kelleltki 12, 13 või 14 tonni saaki, sellise hea aastaga oleks keegi võinud selleni jõuda,” räägib ta.

Kuigi rukki ja üldse teravilja absoluutse tippsaagi 12,1 t/ha kasvatas Järvamaa mees Raido Allsaar, läks ta tulukusega natuke alt, ehk siis panustas pisut liiga kallilt. Seetõttu sai ta lõpparvestuses kolmanda koha. Esikoha võttis Tartumaa mees Ahti Aruksaar. Kuigi saak oli tal 11,2 t/ha, suutis tema saavutada parema tulukuse 242 eurot hektarilt.