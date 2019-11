Gruusiast on kujunemas arvestatav eksporditurg Eesti tõuveistele

Visiidi käigus külastati Gruusia piimafarme, toimus ka meie piirkonna tõuloomakasvatust tutvustav seminar kohalikele põllumeestele.

„Gruusia põllumehed hindavad kõrgelt Eesti panust nende tõuaretusse ning sealne arenev piimatootmine pakub üha enam võimalusi ka meie tõuloomade ekspordiks. Kohtumised kohalike loomakasvatajatega kinnitasid, et Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu on viimaste aastate jooksul teinud väga head tööd Eesti piimakarjakasvatuse tutvustamisel Gruusias ning sealsetel tootjatel on suur huvi meie tõuloomade vastu,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Oleme arengukoostöö programmi raames teinud Gruusia karjakasvatajatega alates 2015. aastast koostööd nende loomakasvatusalaste teadmiste ja oskuste parandamiseks.

Koostööprojektist on arenenud välja väga head kontaktid, mis on avanud ka võimaluse meie tõuloomade ekspordiks. Viimase nelja aasta jooksul on Gruusiasse müüdud juba 650 Eesti tõumullikat, lähinädalatel on teele minemas veel sadakond tõulooma,“ ütles Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimehe Tanel-Taavi Bulitko.

Eesti, Läti ja Soome põllumajandusorganisatsioonide koostöös 21. novembril Tbilisis korraldatud seminaril osales üle 40 kohaliku loomakasvataja, kes tundsid elavat huvi meie piirkonna tõuloomade vastu. Kolme riigi esindajatest koosnev delegatsioon tutvus Gruusias ka sellel aastal avatud ja tootmist laiendava kaasaegse piimatootmisettevõttega Valge Farm ja Kaukasus Genetics seemendusjaamaga.

Kuigi traditsiooniliselt on Gruusia piimakarjakasvatus põhinenud ekstensiivsetel kohalikel tõugudel, siis viimastel aastatel on seal loodud suuremaid kaasaegseid piimakarjakasvatusettevõtteid, mis pakuvad häid võimalusi meie tõuloomade ekspordiks.