Haapsalu linnalehmade idee kukkus läbi

“Katsetasime ja hüppasime suhteliselt tundmatus kohas vette,” rääkis Haapsalu linnavalitsuse arenguspetsialist Ülla Paras. “Arvasime, et Pärnus ja Kuressaares selline hooldusmudel töötab, ju siis hakkab meil ka tööle, aga ei ole nii.”

Tema sõnul oli ebaõnnestumisel mitu põhjust. Suurim neist talunike hirm, et aiad lõhutakse ära ja loomad pääsevad aedikust välja. Lisaks polnud renditav maa-ala suur. Pealegi on tema sõnul Haapsalu ümbruses ja Läänemaal piisavalt vaba maad, mida rentida. Ta lisas, et Tagalahe-äärne ala on roostunud, mistõttu pole see ka eriti atraktiivne.

Kuna tegu ei ole kaitsealuse alaga, polnud võimalik hooldamiseks taotleda ka toetusi. Seetõttu käib praegu hooldus niitmise abil. Ehkki Paras rääkis, et nad on mõelnud küll uuesti linnalehmadega katsetada, kuid praegu puudub talunikel selle vastu huvi.