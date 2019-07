Helesinised silopallid põldudel juhivad tähelepanu meestehaiguste ennetamisele

“Eesti mees on oma loomult selline, kes ei lähe arsti juurde, ent kui arstikabinet mööda maakondi ringi sõidab, suurendab see kindlasti kontrollimise protsenti ning suurendab võimalust, et haigus leitakse üles õigeaegselt ajal, kus see on kenasti ravitav,” rääkis Punab. “Eesti on Euroopas eesnäärmevähki suremuse osas esirinnas, seega on laialdane haigusest teavitamine väga vajalik ning suur tänu ettevõtjatele, kes on projekti toetanud ja valiku sinise kile kasuks juba teinud.”

Kui kogu Trioplasti pakutav kile silopallide valmistamiseks ära kasutada, siis saab sellest teha 44 800 silorulli.

Fakte silopallide kohta

Silopallikile võeti kasutusele u 20 aastat tagasi.

Üks silopall kaalub keskmiselt 700-800 kg.

Ühele silopallile pannakse 6 kihti kilet, u 65 jm

Üks lihaveis saab söönuks ühest pallist 25 päeva

Pallikiled on eri värvi, sest nii saab eristada erineval ajal (eri niitest) valmistatud sööta. Allikas: Baltic Agro