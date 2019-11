Ilma piiranguteta võib edaspidi ehitada rohkem kui poolele miljonile hektarile põllumajandusmaale

Iga rahvuse ajalugu on kirjutatud lähtuvalt rahvuse suhtumisest mullasse.

Nii lausus Ameerika Ühendriikide president Franklin D. Roosevelt, kui ta 1935. aastal Ameerika mullakaitse seadusele alla kirjutas. Maailma rahvastiku kasvades pööratakse põllumajandusmaale kui piiratud ressursile järjest enam tähelepanu. Selleks, et 2050. aastal maailma rahvastik ära toita, peab erinevate uuringute kohaselt tootma tänasega võrreldes 50−70% rohkem toitu. Kui siiani on täiendav põllumajandusmaa kasutuselevõtt ja põllumajanduse tootlikkuse kasv kasvavat toiduainete nõudlust rahuldanud, siis põllumajandusmaa laiendamise võimalused on tänaseks valdavalt ammendunud.

Põllumajandusmaa on jätkuvalt surve all

On üldteada, et vajadus maa järele (nt elamuehitus, infrastruktuur), eelkõige linnades ja linnade ümber, aga ka maapiirkondades, on avaldanud ja avaldab jätkuvalt just põllumajandusmaale üha suuremat survet. Nii on see ka Eestis. Näiteks aastail 2011–2018 väljastati üksnes üksikelamute ehitamiseks kokku 10 145 ehitusluba, kusjuures nendest elamutest kaks kolmandikku on püstitatud, püstitatakse või kavatsetakse püstitada küladesse ehk suure tõenäosusega paljudel juhtudel on hõlmatud või hõlmatakse elamuehituseks põllumajandusmaa.

Foto: MEM

Linnu ümbritsev põllumajandusmaa on harilikult viljakam. Põllumajandusmaa on üldjuhul maaparanduse abil korrastatud ning hea juurdepääsuga, mis tähendab, et sinna on mugav ja odavam ehitada. Põllumajandusmaa kaitsevajadust on seni alahinnatud ja sel on nõrgem õiguslik kaitse kui näiteks metsamaal või looduskaitselisel alal.