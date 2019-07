Indoneeslasest e-resident loob Eestis aiandustarkvara linnarahvale

“Firma loomine Eestisse oli õige samm, sest suudame äratada rohkemate klientide tähelepanu ka teistes Euroopa Liidu riikides.”

Tanibox sündis kasvuhoones

“2015. aastal elasime naisega väikeses majas ja soovisime kasvuhoones kasvatada köögivilju ja basiilikut,” räägib Asep Prian­dana.

“Kuna meile naisega meeldib reisida, oli meie jaoks väga raske jätta endast koju maha kasvuhoone, ilma et keegi taimede eest hoolt kannaks,” selgitab Asep. “Seadsin sisse automaatse niisutussüsteemi ja lõin rakenduse, et saada reisi ajal ülevaadet kasvuhoones valitsevatest tingimustest.”

Selgus, et rakendus töötas hästi.