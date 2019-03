Eestis on toetuste tase suurematel tootjatel 10% juures. ELis keskmiselt on see 30% ehk kolm korda suurem. "Kui meil väikestest tootjatest osa saab üle poole, siis näitab see, et neil ei ole lihtsalt mahtu," räägib Eesti legendaarsemaid põllumehi Aavo Mölder.