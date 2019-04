“Edu oleme saavutanud seetõttu, et olime esimesed, kes kvaliteetset eestimaist õunasiidrit müügiks hakkasid valmistama,” teatas peremees Alvar Roosimaa.

“Tänavu jõudsid meie siidrid Barcelonasse maailmakuulsasse Enigma Concepti restorani. Praegu on toodang müügis ligi kümnes välisriigis ja müük on kasvanud ka Eestis,” on Roosimaa rahul.