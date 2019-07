Juba homme saab talude avatud ustest sisse kiigata

„Avatud talude päev on maaelu üks suurpäevi. Loodetavasti on see täidetud positiivsete emotsioonide ja toredate avastustega. Kavatsen ka ise mõned talud üle vaadata. Lisaks Maamehe golfi talule plaanin läbi käia Kõrgemäe talust, mille nukukogu kohta olen palju head kuulnud, samuti vaatan üle Andri-Peedo talu, kus kuuldavasti on väga uuenduslik kitselaut. Kodule lähemal olles külastan ka Wile farmi, mille peremees mind juba ammu külla kutsus,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Tänaseks on end avatud talude päevale osalema registreerinud 310 talu. Ülevaate avatud taludest ja nende ajakavast leiab veebilehelt www.avatudtalud.ee/kulastajale. Lisaks on taludega tutvumisel abiks mobiilirakendus Navicup, mis võimaldab ürituse toimumise päeval lihtsamini talusid üles leida ning kust saab vaadata talus tehtud pilte, neid ise sinna üles laadida ja uurida, kas mõni sõber on juba ees ootamas. Avatud talud on välja toodud ka paberkaardil, mille leiab Alexela ja Circle K tanklatest, Selveri poodidest ja Elroni rongidest. Toredaid ülevaateid osalevatest taludest saab lugeda Maalehest ning vaadata TV3 Suvistest Seitsmestest.

Avatud talude päeva pidulik avamine toimub 20. juulil kell 14 Maamehe golfi talus, kus pakutakse Vana-Võromaa maitseid, leiab meelelahutust igale vanusele ja toimub Alen Veziko kontsert. Üritus on kõigile tasuta.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.