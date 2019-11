Kaeraga pole viljelusvõistlusel väga palju võisteldud, kuid mõnedel aastatel on siiski päris häid tulemusi saadud.

“Minu saagis on mängus Erki Oidermaa käsi, sest tema on seemne maaletooja,” jagas Argo Must esimese asjana kiitust konkurendile. Sort, millega ta 2017. aastal rekordsaagi kasvatas, oli Oidermaa seemnekeskuse esindatav ‘Gabby’.