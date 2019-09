Parim aeg taliodra külviks on 28. august – 5. september ja viimane piir on 10. september. Varasema külvi korral tekib ülekasvamisoht. Pikk soe sügis, taimiku kiire algareng ja sellest tulenev suur biomass soodustavad haigusi. Septembri teise poole külvid võivad aga nõrgaks jääda, sest talvitumise eelduseks on vähemalt 3–5 lehte.

Taliodra soovitatav külvisenorm on sõltuvalt külviajast 200–250 tera/m2, hübriidsortidel 180.