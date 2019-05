Järvede vahel asuv Karjala – kord Soome, siis Venemaa osa – on unikaalne piirkond, kus põllumajanduslikuks tootmiseks sobivat maad on alla poolteise protsendi, ülejäänu on vesi, metsad ja kivid.

“Karjalas on harva näha põldu. Ikka jääb vasakule vesi ja paremale mets, ning kui mets paremal lõpeb, algab seal vesi ja vasakule jääb mets,” piltlikustab Karjala põllumajanduse ja kalanduse minister Vladimir Labinov.