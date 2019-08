Raplamaa seemnekartulikasvataja Kalle Hamburg teatas, et tänavu on tal saagi areng tavapärasest kümme päeva või koguni kaks nädalat ees. Samuti toimus suve lõpus intensiivne mugula moodustumine. “Sordid, mida tavaliselt septembris koristame, on juba koristamiseks küpsed,” täpsustas Hamburg, kes on alustanud varajasemate sortide saagikoristust.