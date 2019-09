Põllumeeste ühistu KEVILI on püstitanud kaks teraviljaterminali, kuhu mahub ligi 100 000 tonni saake. „Terminalide mahutid on kuiva vilja täis ja oleme juba pidanud piirama saakide vastuvõttu,” selgitas olukorda 160 teraviljakasvatajat koondava ühistu KEVILI juhataja Meelis Annus. „Enamik Eesti-siseseid ladusid on täis, ning suured hoidlad, kuhu vilja saab paigutada, asuvad sadamates.”

Põllumehed jooksevad ajaga võidu, et põllud saaksid kiiresti koristatud ja valminud saak põllul ei rikneks. Nii palju, kui vilja eest ära veetakse, saab ka põllult koristada ja kuivatada.