Kanada vahtrafarmidest pärit mahlakogumise süsteemid on meilegi jõudnud. Nüüd on kasemahla tootjad oma metsatukkadesse vedanud sadade meetrite kaupa risti-rästi peenikesi plasttorusid, mille harud on otsapidi kinnitatud kasepuusse, otsekui lehmade torusselüpsisüsteemis nisa alla.

Igast puust nõrgub mahl torude kaudu peavoolikusse ja sealt otse kogumispaaki. Nii võib kasemahla teekond puutüvest paagini olla ka kilomeetreid pikk.