Kes ja milleks saab maaparandustoetust?

Ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid toetatakse maaelu arengukava meetme 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ raames, et suurendada maatulundusmaa viljelusväärtust. Tänaseks on toimunud viis taotlusvooru ja 2020. sügisel on selle toetuse viimane taotlusvoor.

Toetuse peamiseks eesmärgiks on põllu- ja erametsamaal kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamine. Meetme raames toetatakse investeeringuid, mis aitavad vähendada ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ning suurendada erametsade tootlikkust ja puidu kvaliteeti. Samuti toetatakse investeeringuid juurdepääsu parandamiseks põllumajandus- ja erametsamaadele ning põllumajandustootmishoonetele.

Toetust saab taotleda maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamiseks või rajatise rajamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks, samuti põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsuks eratee ehitamiseks või rekonstrueerimiseks.

Maaparanduse investeeringutoetust (MAK 2014-2020 meede 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“) saab taotleda maaparandusühistu, metsaühistu, äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga, samuti ettevõtja, kelle omandis on metsamaad; mittetulundusühing, kui toetatav tegevus vastab temapõhikirjalisele eesmärgile ning riigi asutatud sihtasutus, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega.

Toetuse määraks on 40-90% sõltuvalt tegevusest ja investeeringuobjektist (meetme 4.3.2 määruses on sätestatud võimalikud toetuse määrad ja maksimaalsed toetussummad). Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu programmeerimisperioodil 2014-2020 kõikide tegevuste puhul kokku on 580 000 eurot.