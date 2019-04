Keskkonnasõbralikud praktikad vähendavad sõnniku koormavat mõju

Põllumajandusfoorumi peakorraldaja Elis Vollmeri sõnul on selge, et maailm otsib uut paradigmat, mida globaalselt rakendada, kuna suurtootmisel on omad probleemid, nagu kemikaalid ja kunstväetised, mahetootmisega ei ole aga võimalik maailma ära toita.

„Agroökoloogia käsitus püüab kaugeneda lähenemistest, mis lähtuvad vaid kitsast majanduslikust tasuvusest, püüdes arvesse võtta ka sotsiaalset, kultuurilist, tervise-, juhtimise, poliitika ja koostöö aspekti,“ rääkis Vollmer.

Eraldi sessioon keskendub sõnniku kasutamisele targalt ja säästvalt. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Läti Farmerite Parlamendi poolt algatatud projekt GreenAgri pilootprogrammi kaasatud eksperdi Karin Kaueri sõnul uuriti selleks Eesti ja Läti põllumajandusettevõtjaid.

„Peamised küsimused, mille lahendamist oodatakse, on seotud vedelsõnniku efektiivsuse suurendamisega ja toitainete leostumisriski vähendamisega sõnnikulaotamisel nii, et samal ajal säiliks põldude saagikus ning ei kasvaks tootmiskulud,” rääkis ta.

„Ettevõtjate aitamiseks rakendasime töös võtteid, mida nad polnud varem kasutatud. Näiteks väetasime ühe põllu piires erineva väetusnormiga, laotasime niitmisjärgselt rohumaale vedelsõnnikut ettevõttes, kus oli seda välditud kartuses halvendada silokvaliteeti, kasutasime uusi laotamistehnoloogiaid ja lisasime aunastatud sõnnikuhunnikuse komposteerimist kiirendavad preparaati,“ kirjeldas Kauer.