Kodus lamba tapmine pole kuritegu ega tähenda alati nn musta liha müüki

Praegu tunnevad lambakasvatajad aeg-ajalt, et äkki nad osalevad mingis ebaseaduslikus tegevuses. Selline surves elamine ei tee kedagi õnnelikuks ega anna kindlust juurde. Samas oleks Meriste sõnul kahetsusväärne, kui ka lambakasvatus jõuaks samasse kohta, kus on piimalehmapidamine – et väiketalusid üldse enam ei ole. “Lambakasvatus on peaaegu viimane loomakasvatusharu, mis taludes säilinud ja koos sellega ka tava ja oskus neid kodus tappa, mis ju sisult samuti kultuurinähtus,” leiab ta.