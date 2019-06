Kohviku perenaise Marika Sootsi valmistatud tordid ja kringlid on sedavõrd nõutud kaup, et nende järele sõidetakse nii Tõrvast, Valgast kui ka Tartust. Keelt alla viivad küpsetised näevad ka imeilusad välja, olles kaunistatud eri värvi marjade või hoopis söödava fotoga.

Marika tunnistab, et neil ei olnud algul plaani kohvikut teha. “Käisime laatadel omatehtud seepe ja puidust tahiga küünlaid müümas ning inimesed küsisid, et kus on koht, kuhu saaksime teie tooteid ostma tulla,” meenutab ta algset tõuget.