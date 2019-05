Maisi kasvupind on viimase kümnendi jooksul Eestis suurenenud igal aastal umbes tuhande hektari võrra. Mullu ületas see kümne tuhande piiri. Kui maisiseemne, teenuste ja külvitehnika müüki vaadata, võib ennustada, et tänavu külvatakse maisi võib-olla isegi 15 000 hektarile.