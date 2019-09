Loodna külas Märjamaa vallas on tee äärde paigutatud uhke puust silt “Vainu talu”, mis annab teada, et oleme taluõue jõudnud. Kogu taluümbrus on ääretult korras: muru pügatud, lilleklumbid siin-seal, ei mingit risu õues. Igal pool on tunda hoolsa peremehe kätt. Korda on tehtud ka tootmishooned, talumaja ja abihooned, uus ehitis on masinate varjualune.

“Oleme kõik omal jõul ehitanud. Kui taluga alustasime, oli siin vaid talumaja, seegi on nüüdseks renoveeritud,” teatas Vainu talu peremees Endel Lindre.