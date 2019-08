Statistikaameti andmetel on tänavune köögivilja hind olnud esimesel poolaastal 25–30 protsenti kallim kui mullu. Hinnatõusu vedasid kartul ja kapsas, kusjuures kapsas oli mullusest lausa poole kallim.

110 hektaril porgandit kasvatava Kadarbiku Köögivilja OÜ juht Ville Pak toob esile, et paar senti hinnatõusu köögivilja kilo pealt ei päästa köögiviljakasvatajaid kahjumlikult majan­damast.

“Mõni sent tõusis porgandi hind tõesti, aga milleks sellest nii suurt numbrit teha. Kallinevad ju kõik hinnad, näiteks kütuse hind ka tõuseb,” väitis Ville Pak.