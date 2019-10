Külakurnaja, siganoom või protsessija? Eesti põllumehe illustreeritud välimääraja

Ta on seotud sõjalise tegevusega ja tihti kuulub Kaitseliitu. Ka põllul ja laudas valitseb Viiburi sõjakooli kord ning traktoristid ja lüpsjad käivad nööri mööda.

Autor: Valdek Alber

Siganoom

Laia profiiliga põllumees, kes on hariduselt kas agronoom või loomakasvataja, kuid peab töö tõttu mõlema valdkonnaga kursis olema. Tunneb ära selle järgi, et tema ettevõttes haritakse põlde ja kasvatatakse ka loomi.

Korteripõllumees



Elab korteris kas suuremas linnas või väiksemas asulas ja sõidab iga päev maale tööle. Mõned alustasid tagastatud maal talu pidamist ka telgis. Seni kuni maakodu pole veel valmis või käivad lapsed linnas koolis, elab perega koos korteris.

Jalakeerutaja

Käib regulaarselt rahvatantsutrennis. Aeg-ajalt jätab kõik kus see ja teine, tõmbab jalga põlvpüksid ja pastlad ning läheb koos oma või võõra naisega tantsupeole jalga keerutama.

Tallelepanija

Armastab asju koguda ega raatsi midagi ära visata, sest “äkki läheb seda kunagi vaja”. Tallelepanija tunneb ära selle järgi, et tema maja ümber on palju vanatehnikat ja -rauda. Enamasti on tegu vanemaealiste isenditega, kel nõukogude ajast, kui midagi saada ei olnud, kogumispisik sisse jäänud.

Protsessija

Ajab seadusest näpuga oma õigust taga ja kaebab kohtusse PRIA ja/või naabrid. Ebaõiglusega võitlemiseks helistab suve jooksul mitu korda PRIA infotelefonile ning jätab anonüümseid teateid naabrite kohta. Protsessija tunneb ära kibestunud oleku ja pideva ebaõigluse üle kaebamise järgi.

Tallalakkuja

Tüübi tunneb ära selle järgi, et pressib end tuntud või tähtsatele ninadele külje alla, mõnuleb nende aupaistes ja noogutab agaralt kaasa. Võib nahast välja pugeda, et ministri(te)ga või presidendiga ühise pildi peale saada.