Kümme aastat vana registri tõttu saavad erru läinud põllumehed toetuseid, aga noored jäävad ilma

Maaeluministeerium on pannud Eestis põllumajandust edendada soovivad noored suurpõllumeestega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, jättes nad üleminekutoetustest ilma.

“Pindalatoetuste näol on tegu üheaastase kohustusega, miks siis selle lisa top-up’i makstakse nagu kümme aastat tagasi,” ei saa hakkaja noor põllumees aru. “Miks toetuse algandmed peaksid pärinema nii vanast ajast? Nendest, kellel toona olid lehmad, on väga paljud lõpetanud, ent raha saavad nad ikkagi. Viljakasvatusse on juurde tulnud palju noori, nemad aga Eesti riigilt toetust ei saa. Summad pole suured, kümmekond eurot hektari kohta, aga väikesele on ka 500 eurot raha.

Kui ma saan sellepärast vähem toetust, et alustasin hiljem, siis see on minu jaoks konkurentsi halvav,” selgitab Aru.