Stabiilselt kõrged ja üle keskmise heade kvaliteedinäitajatega saagid on kindlustanud ning aastate vältel rapsikasvatajana tuntust kogunud Avo Samarüütel Männiku Piima OÜst ja nisukasvatajana Saaremaa ettevõtja Kaido Kirst Nuudi talust. Need mehed on n-ö viljelusvõistluse veteranid, kes juba algul kõrgeid saake kasvatasid, kuid ka siis verest välja ei löönud, kui kvaliteedinäitajad lisaks tõime.