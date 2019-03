Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi auhinnalaud on mitmekesine, tiitliga kaasneb rahaline toetus

Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad-talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist. Tiitliga kaasneb rahaline toetus.

Kandideerida võibvad nii suured kui väikesed, nii mahe- kui ka tavatootmisega tegelevad põllumajandustootjad, nii taime- kui loomakasvatajad üle kogu Eesti.

Samuti võivad oma kandidaate esitada põllumajandustootjate-talupidajate esindusorganisatsioonid, teised talunikud, konsulendid, riigiasutused jt.

Oluline on, et kandidaat rakendaks oma tegevuses ühte või mitut meetodit toitainete, sh fosfori ja lämmastiku äravoolu vähendamiseks, näiteks maheviljelust, keskkonda säästvate meetoditega silo ja väetise hoiustamist, tehismärgalade rajamist, uuemaid tehnoloogiaid nagu täppisviljelus vmt. Samuti võetakse arvesse muid keskkonnasõbralikke meetmeid, näiteks poollooduslike koosluste hooldamine.

Konkursil (Baltic Sea Farmer of the Year) on kaks vooru: kohalik ning rahvusvaheline. Rahvusvahelises voorus osalevad üheksa Läänemere riigi talunikud. Iga riigi žürii valib välja kohaliku võitja, kes saab auhinnaks 1000 eurot ning esindab riiki rahvusvahelisel konkursil. Rahvusvahelise peaauhinna võitja saab 10 000 eurot auhinnaraha.

Nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi võitjaid tutvustatakse nii Eesti kui teiste Läänemere riikide meedias ning avalikkuses, tuues seeläbi kandidaatidele laialdast positiivset tähelepanu.

Infot konkursi kriteeriumite kohta ja taotlusvorm on kättesaadav SIIN. Eesti vooru kandidaate saab esitada e-aadressil elf@elfond.ee või postiaadressil Lai 29, Tartu kuni 31. märtsini 2019.