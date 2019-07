Läti ausad maasikakasvatajad on samuti petturitest kaupmeestega hädas

Silgals kasvatab tänavu maasikaid üheksal hektaril ning müüb sageli päevasel Riia keskturul oma maasikaid turukülastajatele ning öösiti hulgiostjatele. Ta kirjeldab, kuidas Lätiski on probleemiks välismaise kauba kodumaise nime all müümine, mida samad tegelased keskturul juba aastaid segamatult harrastavad.

Ta räägib, et turul on pettureist kauplejad kõigile teada. Päeval, mil maksuamet ja veterinaar- ja toiduamet ühiselt turgu kontrollimad tulevad, on need, kel paberid korrast ära, kadunud.

“Asutustest lekitatakse infot ning nii käib see juba aastaid,” ütleb Silgals. “Teine variant on see, kui müüja läheb kiiresti minema ja jätab maasikad maha. Siis tuleks ametnikel kutsuda politsei, kes omanikuta kauba ära viib, aga politsei ütleb, et neil pole maasikate utiliseerimiseks ressurssi.”