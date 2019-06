Läti peretalu peab Valmieras ainulaadset piimakioskit ning veab kaupa ringi lavkabussidega

„Ei ütleks, et see on kõige rentaablim ettevõtmine, aga praegu leiame, et see tuleb meile kasuks. Võib öelda, et see on elujõuline projekt, mida saab muidugi pidevalt edasi arendada,” ütleb Valts. „Ainus probleem kioskiga on meie meelest see, et see pole kuigi käepärases kohas ja inimesed seal muidu väga ei käi. Kui tekib võimalus kiosk ümber kolida, siis muidugi seda ka teeme.”

Foto: Grasbergs

Valtsi sõnul ostetakse neilt suvel kõige rohkem jäätist, talvel aga ka kõike muud. Nende piim ja piimatooted on tema sõnul maheda ja tööstusliku vahepeal – just sellised, nagu nad ise tahaksid süüa ja juua. Suur osa lehmasöödast kasvab enda heinamaadel. Säilitusaineid või muid keemilisi lisandeid piimatoodete puhul ei kasutata, aga samas ei ole kogu sööt mahe.

„Meil on peres kolm veterinaararsti, kes on näinud, kuidas täiesti mahedalt kasvatatud lehmad välja näevad. Oleme järeldanud, et mahelehmad ei arene piisavalt hästi,” ütleb Valts. „Hetkel oleme oma niši leidnud ning kutsume tooteid looduslikeks piimatoodeteks. Kui tulevikus turg muutub ja inimesed nõuavad mahedat, siis võime ka mahedaks hakata.”

Kui hinnad näivad kallid, siis tasub arvestada, et piimatooted ongi Lätis Eesti omadest tunduvalt kallimad. Foto: Bianca Mikovitš

Koos abikaasaga asus Valts mullu kanu pidama ning nüüd võib kioskist ja lavkadest ka vabalt peetavate kanade munasid leida.

Mullu põikas nende autolavka ühel päeval nädalas ka Eestisse – Valga linna ning pisut kaugemale sisemaale, aga seal nende vastu erilist huvi üles ei näidatud, mistõttu jäi ettevõtmine katki. Praegu peatub nende lavka kolmapäeva keskpäeval Ainažis ning neljapäeva hommikul Valkas.

Grasbergsi piimalavkad. Foto: Grasbergs

Tee kioskini viib üle Gauja uue silla, misjärel tuleb minna otse. Vaata videost!