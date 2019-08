Lätis tekkis viinamäetigude kasvatamise buum, mis peagi läbi kukkus

Sama räägib Preiļi piirkonna viinamäetigude farmi Ošu mājas peremees Ainis Noviks, kes lisab, et ekspordivõimaluste lubadused olid ekslikud.

„Toona alustasid paljud, kuna inimestel ei olnud tööd ning nad otsisid väljapääsu. Muidugi sõitsid sajad neile seminaridele ning need, kes neid korraldasid, teenisid raha, kuigi tegelikult oli see tühi jutt ning sellest, mis nad kunagi rääkisid ei vasta täna miski tõele. Ei vasta see, kuidas neid kasvatada, kuidas nad paljunevad, kui palju ühest puurist saaki saab ja nii edasi. Ei näe ühtegi inimest Lätis, kes oleks kasvatanud tohutu koguse tigusid ja sellest rikkaks saanud,” ütleb Noviks.

Omaaegne tigudega tegelema hakkamine, räägib peremees, oli omamoodi kriisiaastate meeleheitlik samm.

„Kõige parem on siis, kui on suur õnnetus juhtunud, just minu variant. Istusin ka diivanil ja nutsin ning ei suutnud midagi tegema hakata. Mõtlesin üldse Lätist minema sõita, aga siis internetist leidsin, et tuleb esimene seminar ning sõitsin sellele ja alustasin,” meenutab Noviks.

Hetkel on Ošu mājas üks vähestest allesjäänud viinamäetigude kasvatajatest ning sedagi vaid seetõttu, et on leitud oma nišš, nimelt turism. Teod on siin nii vaatamiseks kui ka iluprotseduurideks. Tigusid võib mitmel moel valmistatult maitsta ning restoranidele saadetakse liha.

“Sellisel moel, nagu meie praegu oleme, oleme küllap ainsad. Tegeleme peamiselt ekskursioonide, degusteerimise ja sellise väikese lihatöötlemisega. Ütleme nii, et kasvatamine kui selline pole rentaabel kohe kindlasti. Kui teed, tee midagi lisaks, nagu mina,” ütleb Noviks.

Ošu mājas peremees arvab, et kui ta poleks turismiga tegelema hakanud, siis teokasvatus ennast ei õigustaks.

Lisaks tigudele nii jaanalinde kui ka vihmausse pidanud Dzintarsi peremees Zirnītis tundmatusse hüppamist ei kahetse.

„Pole mida kahetseda, kuna maailm kuulub hulludele ning üks neist olen mina. Ütleme nii, et tooda, mida tahad, kõigele peab olema nõudlust. Kui seda pole, siis ei tule midagi välja,” ütleb Zirnītis.

Nüüd on mees leidnud enda jaoks midagi uut – nimelt rajanud rabarberipõllu.