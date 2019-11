Põllumajandus-kaubanduskoja liikmete seas on aastaid jutuks olnud sügisnäitus-mess, kus põllumehed ja neid teenindavad firmad saagikoristuse järgsel hingetõmbeajal saaksid kohtuda, teavet vahetada ja järgmiseks hooajaks plaane pidada. Sooviti, et näitus oleks sektorisisene ja keskenduks vaid põllumajandusele. Nüüd on see tehtud ja esimese katse võib õnnestunuks lugeda.

Kui algul lootsid korraldajad kohale saada 40–50 eksponenti, siis nende lõplik arv – 78 – ületas plaanitut poolteisekordselt.