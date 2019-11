Loomakasvatajad, tehke kindlasti enne maisisilo söötma hakkamist proovid!

Pärast öökülma absorbeerisid maisi taime juured pinnasest nitraate taime ikka edasi, sest valitsenud suhteliselt kõrged päevased õhutemperatuurid (kuni +15) ei peatanud taime metabolismi. Samal ajal külma võetud lehed olid surnud ning enam ei toimunud nitraatide muundamist toitaineteks. Nitraadid jäid taime kinni.

Tegemist on taaskord aasta eripäraga ning probleem on suurem nende põldudega, kus külma võetud mais jäi põldu kauaks seisma, mõnel pool isegi kuni kuuks ajaks.

Maisi taimes ei ole nitraatide sisaldus ühtlaselt jaotunud, vaid kõrgem kontsentratsioon on varre alumises osas. Seetõttu saigi soovitatud hilisematele silotegijatele koristuskõrguse tõstmist, et suurem osa nitraatidest põllule jääks. Kolme erinevasse laborisse viidud maisi haljastaime proovide põhjal oli näha, et taime alumise osa ja tipu vahel erines nitraatide sisaldus mitu korda ning jäi üle normi just alumises osas.

Hea on see, et korralikus fermentatsiooniprotsessis väheneb nitraatide sisaldus 25-50%. Aga seda vaid juhul, kui mais saab omale vajaliku kahekuulise sileerumise aja. Ainult paar nädalat sileerunud maiside puhul on oht suur ja sellega tuleks kindlasti arvestada.

Loomadel võib tekkida surmavaid mürgistusi

Nitraadid avaldavad eriti suurt mõju mäletsejatele ja võivad tekitada isegi mürgistust. Kliiniline pilt võib olla väga varieeruv olenevalt loomade stressitasemest ning muudest probleemidest. Eriti terav on probleem juhul, kui külmavõetud silo kuivaine on märjemapoolsem - siis on mürgiste nn silogaaside tekkimise oht suurem.

Vatsas muundatakse nitraadid nitrititeks, mis piiravad veres hapniku transporti. Ägeda mürgistuse sümptomiteks on kiire või raskustega hingamine, lihaste krambid või värinad, kiired ja nõrgad südamelöögid, veri muutub tumepruuniks. Pärast ägedate sümptomite ilmnemist saabub looma surm kolme tunni jooksul.

Kui mürgistus ei ole äge, vaid loom sööb madalamaid doose pikema aja jooksul sisse, võib ilmneda loidus, söömuse langus, probleemid tiinestumisega, abordid, surnultsünnid ning toodangu langus. Eriti ohtlik on nitraatiderohke maisisilo söötmine kinnisloomadele või juhul kui ratsioonis on energiapuudus.

Kui loomadel tekib peale tänavuse külmavõetud maisisilo söötma hakkamist ebaselge päritoluga probleeme, tasub kindlasti uurida maisisilo nitraatide sisaldust. Kuna ka rohusilo võib sisaldada nitraate, on mõistlik analüüsida lõplikku ratsiooni.

Eesti laborid annavad nitraatide sisalduse analüüsitulemused milligrammides/grammides kilogrammi analüüsimiseks viidud materjali kohta.