Maaelu Edendamise Sihtasutus hakkab teraviljakasvatajate kõrval ka aiandustootjaid tunnustama

Sel aastal valitakse esimest korda parim taimekasvataja aiandustootjate seast.

„Eesti põllumajandus on üha mitmepalgelisem ja toodang mitmekesisem. Juurde on tekkinud hulk väiketootjaid, kelle tegevusala on aiandustootmine ning seda valdkonda soovime ka laiemale üldsusele tutvustada,“ selgitas MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg konkursi tingimuste muutmist.

Kandidaate parima taimekasvataja konkursile saab esitada 31. juulini. Lisainfo on leitav www.mes.ee/parim-taimekasvataja.

Aunimetus antakse üle sügisel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol, mis sel aastal toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis 31. oktoobril. Lõikuspidu on üheks osaks esinduslikust Eesti Põllumajanduse Aastanäitusest EPA2019.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust tehtud töö eest.