Maaeluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai: jaburana tundunud euronõuded on saanud meile normaalsuseks

Toomas Kevvai RUS

Proovikivid toiduohutuses: näiteks putukate kasutamine toiduks pole veel piisavalt läbi uuritud. Vallo Kruuser

Toiduohutus on viimasel ajal üks peamisi märk­sõnu. Mis see täpselt on ja miks ta järjest olulisemaks muutub?