Maaeluminister kutsub kooli: Eesti põllu- ja maamajanduserialade õpe on kõrgetasemeline

Elu maal viivad edasi tugevad ja tegusad kogukonnad, kuhu vajame noori liidreid. Põllumajandus, kalandus, toidutootmine ja toidukultuur moodustavad jätkuvalt olulise osa Eestist.

Praegune elu maal erineb paljuski varasemast. Tänapäevane tipptasemel tehnoloogia on kasutusel nii laudas, põllul, metsas kui aias. Digilahendused on maaelu igapäevane osa. Kahtlemata ei tohi unustada maaelu romantilist külge ning ilusat Eestimaa loodust.

Maaelu on väga mitmekesine – lisaks põllu- ja metsandussaaduste tootmisele ja töötlemisele saab tegeleda maaturismi arendamisega, aiandusega või mesindusega. Populaarsust koguvad nii lamba- kui hobusekasvatus, eksootikat soovijatel on võimalus kasvatada näiteks jaanalinde või alpakasid.

Põllu- ja maamajanduserialade õpe on kõrgetasemeline



Kutseõppeasutustes on kaasajastatud õppeklassid ja praktikabaasid. Lisaks põllumajandusele saab õppida maastikuehitust, aiandust, mesindust, toiduainete töötlemist, hobuhooldamist, kalakasvatust, veterinaariat ning muid huvitavaid erialasid.

Praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse erinevaid kaasaegseid põllutöömasinaid ja haakeriistu; traktoreid, kombaine, kultivaatoreid väetisekülvikuid, randaale, ning taimekaitsepritse ja muud tehnikat. Nüüdisaegne tehnika on pärit firmadelt Valtra, John Deer, Väderstad, Claas, New Holland, Amzone, Lemken ning Hors. Samuti on koolidel olemas erinevad simulaatorid, millega saab virtuaalmaailmas vilja koristada, metsatöid teha või aias toimetada. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab alates septembrist õppida toiduainete tehnoloogia eriala uuel õppekaval.

Põllu- ja maamajanduserialadel on võimalik ka kõrgharidust omandada