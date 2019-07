Maaeluminister maasikaskandaalist: saatsime turgudele täiendavad kontrollid

„Meie inimesed olid juba asjast teadlikud, aga tänu sellele sai veel täiendavad kontrollid turgudele saadetud ja eks lähipäevad näitavad, kui palju konkreetseid pettuseid täiendavalt avastatakse. Selge on see, et lootuses kilohinna pealt üks kuni poolteist eurot võita on mitmed inimesed libedale teele läinud,” sõnas minister. „Paraku ei arvesta nad sellega, et nii veterinaar- ja toiduameti kui ka põllumajandusameti poolsed kontrollid on päris tihedalt turgudel kaubandust kontrollimas.”

Tema hinnangul on trahvimäärad, mis vahelejääjaid ees ootavad, päris korralikud – füüsilise isiku ühekordne trahv on suurusjärgus 1 800 eurot ning ettevõtte oma ligi tuhat eurot rohkem.

Lisaks soovis minister Järvik rõhutada, et taimekaitsevahendid, mida ajakirjanduses tihti mürkideks nimetatakse, on tegelikult taimede jaoks õigesti kasutades ravimid. Piirnorme järgides ei saa minister nende ärakeelamist mingil juhul toetada.

„Siis hakkaksid levima erinevad taimehaigused ning ka erinevate putukate ja näriliste levik võib olla võimalik,” ütles Järvik.

Pressikonverentsi alguses ütles maasikate teemal sõna sekka ka peaminister Jüri Ratas: „Eesti tootjad on tublid, aga üks on selge – tarbija peab olema informeeritud sellest, mis kaupa ta ostab ja mis riigist ta seda kaupa ostab. Öelda, et ma müün Eesti maasikat, mis tegelikult Eestimaa põllult ei pärine – nii teha ei tohi ja selles kindlasti järelvalve peab olema veel tõhusam.”