Maaeluminister Mart Järvik: top-up tuleb maksimaalses määras, aga ametnike arvu võib vähendada

Olete juba kohtunud paljude maainimestega. Millised on põllumeeste ootused ja kuidas nendele reageerite?

Kõige suurem ootus on see, et kui põllumees on raskustes, siis teda aidataks. Seda püüan kindlasti teha. Ministril pole raha otseseks abistamiseks, aga tihti on võimalik abivajaja suunata õigele teeotsale, kust ta abini jõuab.

Meil on olnud siin selliseid aastaid, kus teistele euroliidu põllumeestele maksid riigid top-up’i ehk üleminekutoetust, aga Eesti ei maksnud. Kui Tarmo Tamm sai ministriks, taastati top-up’i maksmine. Top-up peab jätkuma ja maksimaalses määras. Siin ei saa üldse mingit kahtlust olla, et me ei maksa.

Millised kärped tulevad maa­eluministeeriumi haldusalas?

Sellega on tegelikult asi suhteliselt lihtne –