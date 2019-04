MAALEHE ARHIIVIST | Nõiad on ikka ilmunud udust ning kaovad sinna tagasi kui vits vette

Meremehed peavad udu veelgi ohtlikumaks kui tormi — sadu laevu on põhja läinud küll karile joostes, küll kokku põrgates jäämäe või teise laevaga.

Laevnikust kirjanik Herman Sergo nimetas tuuli ja rajusid meremeeste ausateks vaenlasteks. “Ent petlikud ja salakavalad vastased on udud. Need mähivad laeva endi aurudest kootud võrku, katavad taeva, matavad silmapiiri, võtavad tüürimeestelt silmad…” (“Inimene ja ilm”, 1970). Samas kirjutas ta: “Olen kogenud ka seda, et me tormi, udu ja paha ilma otse ootasime. See oli sõjatalvel 1939/40, mil Tallinnast võid, peekonit, mune ja lennukivineeri Inglismaale vedasime. Parimaks kaitseks sakslaste luurelennukite vastu olid just tormid ja udud.”

Kaplan, kus on lennuilm?

Ilmataat on sõdade aegu toetanud eri vaenupooli. Sakslaste prognoos täitus näiteks Ardennide operatsiooni ajal 1944. aasta lõpul. Ülipaksus udus ning madalate pilvede varjus saavutati suurt edu, alles jõulupühade paiku ilm selgines ja liitlaste lennuvägi sai “päästetööle” asuda.

Mitmel korral olevat kindral George Patton pöördunud vaimuliku poole: “Kurat võtaks, andke siis teiegi lennuilma!”

1943 võttis USA hägusa ilmaga ette Alaskal Kiska saare tagasivallutamise. Saart ründasid laevad ja lennukid, kokku 34 000 meest. Jaapanlaste asemel leiti paksus udus vaid neli hullunud koera. Omade tuli tappis 22 meest.