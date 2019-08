MAALEHE VEISESPIKKER | Kas karjamaal mäletseb šarolee, simmental või šoti mägiveis?

Limusiine loetakse kasvult keskmiseks ja suureks tõuks. Värvuselt varieeruvad nad pruunikaskollastest kuni punakaspruunideni, heledate rõngastega silmade ümber. Ninaosa ja jalad on samuti heledamad.

Simmental

Simmentali tõug on pärit Simmeni orust Šveitsist. Umbes 100 aastat tagasi levis ta Kesk-Euroopasse ja sealt edasi teistesse maadesse. Tõug on tuntud kui üks kõige paremini kohanduv – seda kasvatatakse kõikidel kontinentidel ja on hinnanguliselt arvukuselt maailmas II kohal. Laialdane levik ja pikaajaline aretustöö on toonud kaasa tõuomaduste paljususe eri piirkondades. Euroopas on ta kasutusel nii liha- kui piimatootmisel.

Suure kehaehitusega. Värvuselt reeglina valge-punasekirjud, kuid esineb palju ka teisi värvivariatsioone. Pea ja jalgade alaosa on enamikel loomadel valged. On nii sarvedega kui nudisid loomi. Väga sõnakuulelik ja sõbralik.



Šarolee

Šarolee on üks vanemaid Prantsusmaalt pärit tõugusid. Tõendid selle kohta, et selline valge lihaveis eksisteeris, ulatuvad juba aastasse 878. Algselt aretatud Charolles´ ümbruskonnas Kesk-Prantsusmaal. Kui farmer Claude Mathieu oma elukohta vahetas ja karjaga Nievre provintsi elama asus, sai see tõug vahepeal tuntuks ka Nivernais´ nime all. Kaasajal väga levinud tõug, mis on avaldanud lühikese aja jooksul tohutut mõju, eriti USA-s.

Suure kasvuga reeglina valget või kollakaskreemjat värvi tõug. Loomadel lühike ja lai pea, lihaselised jalad. On nii sarvedega kui nudisid.



Šoti mägiveis

Šoti mägiveised pärinevad Šotimaa Highlandi piirkonnast, seetõttu nimetatakse neid otsetõlkes kõrgmaa veisteks. Šoti mägiveis on maailmas vanim tõug, mis on võetud tõuraamatusse. Veised pärinevad Šotimaa mägialadelt, kus nad on kohalikes rasketes elutingimustes - laialdastel kidurakasvulistel karjamaadel kaua vastu pidanud.

Veised on kasvult väikesed. Karv on pikk, aluskarv tihe. Tavaliselt on loomad värvuselt kuldpruunid, kuid on ka tiigrikarvalisi ja musti. Tõu omapäraks on pikad sarved. Veised on sööda suhtes vähenõudlikud, kasutavad hästi kidurat karjamaarohtu ja võsa. Šoti mägiveis on äärmiselt sõbralik, kui teda kasvatamisel hästi kohelda.



Akviteeni hele

Hele akviteen on aretatud Lõuna-Prantsusmaal, mis on sajandeid olnud kuulus heledakarvaliste veisetõugude poolest. Esimene Heleda akviteeni tõuraamat loodi alles 1962. aastal. Tõu aretuseks on kasutatud Garonne´i, Quercy ja Blonde Pürenee tõugusid. Tulemuseks on märkimisväärselt pika kere ja suurepäraste lihastega lihaveis, mida peetakse Prantsusmaalt pärit olevatest veisetõugudest kõige perspektiivikamaks ja mis levib maailmas suhteliselt kiiresti.



Belgia sinine



Belgia sinise tõu sünd sai alguse, kui 19. sajandi teisel poolel imporditi Inglismaalt Belgiasse Shorthorni tõugu pulle, et parandada kohalikku tõugu. Aastatel 1920-1950 toimus aktiivne selektiivne tõuaretus, mis kulmineerus aastal 1960, mil kujunes välja topeltlihaseline uus lihaveisetõug - Belgia sinine. Sellest alates on tõugu eksporditud mitmetesse maadesse, saavutamata siiski väga suurt populaarsust.

Keskmise suurusega, raskepärane tõug, millel esineb tihti topeltlihaselisus. Enamik loomi varieerub värvuselt helesinise, musta ja valge kombinatsioonis. Luustik on suhteliselt väike, kehale on iseloomulik längus tagaosa, varjatud kintsud, tugevad jalad ja suhteliselt väike pea.



Gallovei

Gallovei tõug pärineb Šotimaalt Galloway maakonnast, millest on tulnud ka tõu nimi. Tõugu tunti juba 16. sajandil. Veiseid kasutati algul nii piima kui liha, hiljem vaid liha tootmiseks. Nende värvus oli põhiliselt must, kuid vähesel määral esines ka punaseid, kollakashalle ja pruune. Hiljem ilmusid Uus-Meremaale eksporditud ja ka Euroopa riikide galloveide keha ümber lai valge triip loomade ristamisel, geneetilise mutatsiooni tulemusena. See tunnus oli loomadel dominantne ning kandus loomade vahetamise ja kaubanduse tulemusena kiiresti teistesse riikidesse. Triipudega loomi püüti küll algul karjast eraldada, kuna nad ei vastanud tõustandardile, kuid see ei andnud tulemust.

Standard gallovei tõugu veised on kogult väikesed kuni keskmised. Triibuga galloveid aga keskmise suurusega ja parema lihatüübiga. Veiste pealiskarv on pikk ja pehme ning laineline, ning aluskarv tihe. Tänu kahekordsele karvkattele on loomad külmale ja niiskusele hästi vastupidavad. Sündinud vasikad on mahagonipruunid. Loomad on nudid.



Piemont