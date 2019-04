Maamess on kõige kuumem põllumeeste trehvamispaik

Tuntud põllumehed väisasid messi ka tänavu, kuigi valitsevad ilusad kevadilmad ning mess on sattunud parimale külviajale.

Juba neljapäeval jalutasid messil vastu aasta põllumehed Jaan Metsamaa, Tõnu Post, Romet Rässa, Avo Samarüütel, Jaak Läänemets ja kindlasti oli neid seal veel. Lisaks põllumeeste juhid Roomet Sõrmus, Mae Alviste jmt, aasta põllumehe nominendid, nagu Hannes Isand, mullune parim taimekasvataja Raivo Sell, viljelusvõistluse võitja Kaido Kirst…. Loetelu võiks jätkata lehekülje lõpuni.

Mida otsiti?

Valitsev aasta põllumees Jaan Metsamaa Harjumaalt

Tegin esialgu ringi platsile peale ja siis hakkasin vaatama seda, mida mul vaja on.

Mul on kaheksa deLavali robotiga laut. DeLavalil on välja töötatud uus robotkäsi, mis näitab udarat ruumiliselt, kuna seal on 3D kaamera. See leiab nisad mitu korda kiiremini üles ning seega peaks lüpsikiirus ning roboti jõudlus tunduvalt suurenema.

Kahjuks aga on nii, et see 3D kaamera on loodud uut tüüpi lüpsiroboti jaoks. Nii et vanematele seda peale panna ei saa, vaid peab uue roboti ostma.

Viljelusvõistluse mitmekordne võitja Kaido Kirst Saaremaalt

Vaatasin seekord hoopis metsatehnikat. Olen viimastel aastatel puhastanud sööti jäänud põlde ja olemasolevaid maid laiendanud. Puidu ja võsa oleme siis hakkinud. Varem maksti hakke eest vähe,aga nüüd on hind paremaks läinud, sellepärast mõtlesin, et sellesse tehnikasse tuleks ka investeerida.

Kaido Kirst Foto: Lii Sammler

Aasta põllumehe nominent aastast 2010 Hannes Isand Surjust