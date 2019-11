Maaülikooli aasta vilistlane on Viljar Veidenberg

Pajumäe talu on üks vanemaid taasiseseisvumise järgse Eesti talusid, mida aastaid vedas Viljari isa Arvo Veidenberg. Viimased aastad toimetatakse seal noore peremehe juhtimisel.

"Piimatootmise võtsin viis aastat tagasi üle ja töötlemise kaks aastat tagasi, nii et ametlikult olen kaks aastat taluperemees olnud,” selgitas Viljar Veidenberg mullu Malehele.

Viljar Veidenberg on kaitsnud maaülikoolis magistrikraadi põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Lõputöö teemaks oli mahe- ja tavapiima võrdlus juustutootmises.

Eelmisel suvel avas talu uue meierei, kus toodab oma mahejogurteid, kohupiimakreeme ja viimase kolm aastat ka juustusid. Investeeringu maksumus oli 1,1 miljonit eurot.

„Meie eesmärk on pakkuda veelgi kvaliteetsemat toitu tarbijatele ning selleks, et püsida turul ja olla tarbijatele meele järgi, tuleb pidevalt ajaga kaasas käia ning tegeleda tootearendusega. See oli peamine põhjus, miks otsustasime vana meierei asemel ehitada uue," rääkis Viljar Veidenberg.

Mullu sai Pajumäe talu ka Eesimaa Looduse Fondi poolt antava Läänemere-sõbralikema talu tiitli.

Varem on maaülikooli aasta vilistlase tiitli saanud Olev Saveli, Aavo Mölder, Anu Hellenurme,

Kalev Kreegipuu, Juhan Särgava, Ahto Vili, Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmus, Külli Annamaa, Margus Ameerikas, Madis Ajaots ja Vahur Tõnissoo.